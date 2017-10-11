Норрис может заменить Баттона в «Макларене»

Пилот молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис, выступающий в европейской Формуле-3, в следующем сезоне может заменить Дженсона Баттона в качестве резервного гонщика команды из Уокинга. На это намекнул гоночный директор «Макларена» Эрик Булье.

«На мой взгляд, в следующем году Дженсон хочет полноценно участвовать в гонках, и очевидно, что мы не можем ему этого предложить. Но он по-прежнему будет оставаться послом брэнда „Макларен“, так что мы будем рады продолжить с ним это сотрудничество.

Что касается его возможной замены Норрисом, то посмотрим. Если он станет чемпионом в Формуле-3, что вполне возможно, у него будут необходимые баллы для суперлицензии", — приводит слова Булье Somersetlive.