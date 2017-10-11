Галыгин стал гостем Кубка чемпионов Российской дрифт-серии

Гостем Российской дрифт-серии на Кубке чемпионов стал известный актёр и шоумен Вадим Галыгин, сообщает пресс-служба чемпионата. Кубок прошёл 6-7 октября на «Сочи Автодроме» и завершился победой Ильи Фёдорова на Nissan 180SX.



«Хочется отметить замечательную атмосферу, потому что здесь собрались только лучшие пилоты! Видно, как все друг друга поддерживают, переживают, стараются подбодрить. Трасса очень сложная. Я сам проехал — пока! — вторым пилотом. Может быть, в следующем году, попробую свои силы в качестве участника», — заявил Галыгин.

К победе по обочине. «Сочи Автодром» принял Кубок чемпионов RDS-2017 Ночной дрифт на трассе Формулы-1? Если такое где и возможно, то в России!