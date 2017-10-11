Хасегава: по мощности двигатель «Хонды» очень близок к «Рено»

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава уверен, что силовая установка японских мотористов практически не уступает «Рено» ни с точки зрения скорости, ни с точки зрения надёжности.

«По сравнению со стартом сезона мы совершили прогресс в работе силовой установки не только с точки зрения скорости, а и с точки зрения надёжности. После того как мы представили спецификацию 3,5, мы очень близки к „Рено“. Не могу сказать, что мы лучше, чем они. Но важно, что с точки зрения надёжности мы очень сильно прогрессировали.

Мы значительно приблизились к конкурентам. По сравнению с прошлым годом и особенно с первым сезоном разрыв стал очень мал", — приводит слова Хасегавы Motorsport.

В следующем сезоне «Хонда» будет поставлять моторы «Торо Россо», в то время как «Макларен» воспользуется силовыми установками «Рено».