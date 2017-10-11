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«КАМАЗ-мастер» пропустит «Африку Рейс»—2018

11 октября 2017, среда. 14:01 Авто

Гоночная команда «КАМАЗ-мастер» приняла решение не участвовать в ралли-марафоне «Африка Эко Рейс»—2018, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин. В этой гонке камазовцы традиционно задействовали два экипажа, один из которых выступал на газомоторном грузовике.

Этот проект не закрыт: команда отметила, что он «получит новое дыхание» по ходу сезона-2018. На ралли-марафоне «Шёлковый путь»—2018 должен дебютировать новый автомобиль с двигателем «Либхерр», который работает на смеси дизельного топлива и газа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
КАМАЗ-мастер Африка Рейс
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