«КАМАЗ-мастер» пропустит «Африку Рейс»—2018

Гоночная команда «КАМАЗ-мастер» приняла решение не участвовать в ралли-марафоне «Африка Эко Рейс»—2018, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин. В этой гонке камазовцы традиционно задействовали два экипажа, один из которых выступал на газомоторном грузовике.



Этот проект не закрыт: команда отметила, что он «получит новое дыхание» по ходу сезона-2018. На ралли-марафоне «Шёлковый путь»—2018 должен дебютировать новый автомобиль с двигателем «Либхерр», который работает на смеси дизельного топлива и газа.