«КАМАЗ-мастер» назвал четыре экипажа на «Дакар», Каргинов пропустит марафон

Команда «КАМАЗ-мастер» официально назвала состав своих экипажей на ралли-марафон «Дакар-2018», передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин. Как и в предыдущие годы, в гонке примут участие четыре камазовских экипажа. В роли гонщиков выступят действующий победитель «Дакара» Эдуард Николаев (штурман Е. Яковлев, механик В. Рыбаков), а также Айрат Мардеев (А. Беляев, Д. Свистунов), Дмитрий Сотников (Р. Ахмадеев, И. Мустафин) и Антон Шибалов (Д. Никитин, И. Романов).



Чемпион «Дакара-2014» Андрей Каргинов и его экипаж не примут участия в ралли-марафоне: пилот продолжает курс восстановления после травмы спины.