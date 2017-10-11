Чагин: внесли ряд изменений в компоновку автомобиля

Глава команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал о подготовке к ралли-марафону «Дакар»-2018.



«Мы внесли ряд изменений в компоновку автомобиля в основном для того, чтобы грузовик меньше кренился в гонке. Один автомобиль из четырёх — с новым мотором Cummins, который Дмитрий Сотников обкатывал на «Шёлковом пути».



Основные конкуренты — три машины „Ивеко“, „Рено“, „Татра“. Пока, по слухам, не будет команды „МАН“. С нетерпением ждём старта, чтобы посмотреть, кто с чем приедет и какие новинки подготовит для юбилейного «Дакара», — передаёт слова Чагина корреспондент „Чемпионата“ Максим Вершинин.