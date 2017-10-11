Хюлькенберг: если бы не перешёл в «Заубер», возможно, сейчас был бы в «Феррари»

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, озираясь на проведённые в Формуле-1 годы, отметил, что если бы не переход в «Заубер» в 2013 году, то с большой долей вероятности он мог бы оказаться в «Феррари».

«У „Заубера“ была хорошая машина, и мне нужно было принять решение. В конечном итоге я перешёл туда, у них была хорошая инфраструктура. Но, оказавшись там, я узнал тот факт, что команда находится фактически на мели. От меня скрыли это.

Если бы я остался в «Форс Индия» и получил сильный болид, возможно, я бы в скором времени попал в «Феррари». Но я не хочу обсуждать это «если бы». Я доволен нынешним положением вещей, у моей команды хорошие перспективы. «Рено» приближается", — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.