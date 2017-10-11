Кубица работает на тестах в Сильверстоуне

Роберт Кубица проводит тесты за рулём болида «Уильямс» на трассе «Сильверстоун», сообщает Motorsport-Total. Первая сессия пройдёт 11 октября, дата и место проведения второго запланированного дня тестов пока не сообщаются.



Стоит отметить, что эти тесты будут иметь решающее значение для состава пилотов команды на сезон-2018. В данный момент на место в «Уильямсе» претендуют сразу три пилота: Роберт Кубица, Пол ди Реста, которому также предстоит провести пару тестовых сессий в составе «Уильямса», и Фелипе Масса, действующий пилот команды.