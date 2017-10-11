«Ниссан» заменит «Рено» в Формуле Е с сезона-2017/18, сообщает Autosport. По информации источника, сотрудничество двух автопроизводителей открыло японскому концерну дорогу в серию. В ближайшее время не ожидается официального подтверждения этой информация — это должно произойти в следующем году на автошоу в Женеве.



«Ниссан» не участвовал в крупных автоспортивных соревнованиях с конца 2015 года, после ухода из серии WEC. Стоит отметить, что «Рено» в сотрудничестве с «e.DAMS» является трёхкратным чемпионом командного зачёта Формулы Е, а Себастьен Буэми в сезоне-2015/16 выиграл личный зачёт.