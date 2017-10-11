Сафнауэр: в 2021-м болиды должны стать ещё быстрее, а моторы — громче

Операционный директор «Форс Индия» Отмар Сафнауэр рассказал о своем взгляде на изменения в регламенте на двигатели на 2021 год.



«Двигатели в 2021 году должны стать ещё мощнее, чем сейчас, а болиды — быстрее. До этого рекорд круга на «Сузуке» был поставлен в 2006 году. Потребовалось 11 лет, чтобы превзойти его. Это не радует.



В этом году люди в восторге от внешнего вида болидов и их скорости. Обгоны великолепны, и я думаю, что поклонников должна привлекать не только борьба на трассе, но и мысль о том, что они никогда не смогут так водить свою машину.



Помимо этого, звук моторов нужно усилить. Посмотрите на Формулу Е — там болиды тихие и медленные. У нас быстрые машины, так что моторы должны звучать мощнее. Говорю это даже как фанат, а не как человек из мира Формулы-1», — цитирует Сафнауэра Motorsport-Total.