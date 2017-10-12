Penske-Acura отказала Баттону в возможности выступить в IMSA в 2018 году

Чемпион мира в Формуле-1 2009 года Дженсон Баттон не получил места в команде Penske-Acura на сезон-2018 в чемпионате IMSA. Британец считался фаворитом на вакантное место и надеялся составить компанию в команде Хуану Пабло Монтойе и Элио Кастроневесу. Однако по каким-то причинам, которые не были обнародованы, Баттону было отказано в возможности принять участие в чемпионате IMSA.



«Конечно же, Дженсон Баттон с его талантом был кандидатом, которого мы рассматривали. Но были и другие обстоятельства, которые не позволяли ему участвовать в этой программе», — заявил президент Honda Performance Development Стив Хилтон, слова которого приводит F1i.