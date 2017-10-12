Autosport: Гасли пропустит Гран-при США

По информации Autosport, Пьер Гасли всё-таки пропустит Гран-при США ради финального этапа японской Супер Формулы, в которой он борется за чемпионство.



Гасли сменил в «Торо Россо» Даниила Квята на Гран-при Малайзии, однако россиянин вернул себе место боевого пилота после того, как стало известно, что Карлос Сайнс-младший будет выступать за команду «Рено» уже на Гран-при США, а не со следующего сезона.



Теперь руководству «Торо Россо» нужно определиться с напарником для Квята на этап Формулы-1 в Остине.