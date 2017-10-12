Экклстоун: на месте «Уильямса» я бы нанял Кубицу

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что Роберт Кубица заслуживает возможность вернуться в Ф-1 в составе «Уильямса».



«Если бы с Робертом не случилась та авария, то, я думаю, он был бы уже чемпионом мира. Я думаю, что он может вернуться ещё более сильным, чем был прежде. Ментально, я думаю, он будет ещё более агрессивным, чем прежде…



Что касается его физических кондиций, то много лет назад, когда у меня была гоночная команда, за нас выступал парень по имени Арчи Скотт-Браун. Он был чертовски быстр, и он находился в худшем положении, чем Роберт, в гораздо худшем, и ему удавалось быть очень успешным.



На месте «Уильямса» я бы определённо попытался убедить его присоединиться к команде. Быть может, они потеряют Фелипе Массу в конце года… И если Роберт будет на борту, он может пробудить многих людей. Команда не выступала так хорошо, как должна. Произошло ли это из-за пилотов или из-за команды в целом, я не знаю, никто не знает. Так что было бы неплохо заполучить парня, который был достаточно быстр, чтобы выяснить это», — цитирует Экклстоуна Autosport.