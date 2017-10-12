Грожан — Палмеру: шансы на возвращение в Формулу-1 есть всегда

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан выразил поддержку Джолиону Палмеру. Палмер покидает чемпионат Формулы-1, его место в составе «Рено» на Гран-при США займёт Карлос Сайнс-младший, который продолжит выступать за французскую команду в 2018 году. Палмера называли в списке кандидатов на замену Пьера Гасли на Гран-при США, однако подобное развитие событий маловероятно.



«У меня тоже были трудные времена. Но я верил в свою мечту и вернулся в GP2. У всех нас разные карьеры, но одно можно сказать точно: возвращение в Формулу-1 вполне возможно», — цитирует Грожана Motorsport-Total.