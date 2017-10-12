Лоу: «Уильямс» не будет оглашать информацию о тестах Кубицы

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу подтвердил сведения о том, что в команде из Гроува не намерены разглашать информацию о тестах Роберта Кубицы, а также других претендентов на место основного пилота.

«Тесты были успешны, но на данный момент мы не будем разглашать дальнейшую информацию. Заезды проведут также ди Реста и Масса, но результаты их работы останутся частным делом команды.

Мы не будем давать об этом никакой информации. Но это не значит, что мы будем рассматривать на роль пилотов лишь этих кандидатов», — приводит слова Лоу F1Today.