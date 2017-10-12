Хюлькенберг: «Рено» будет недостаточно 8-го места в Кубке конструкторов

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг заявил, что, невзирая на слабые выступления команды на последних этапах, он не оставляет надежды завершить сезон с ней на пятом месте в Кубке конструкторов.

«Это Формула-1. Да, сейчас мы усложнили себе жизнь. Но впереди ещё четыре гонки. У меня новый партнёр по команде, и случиться может всё что угодно. Сейчас мы отстаём от „Уильямса“ на 24 очка. Нам нужно поднажать и добыть хороший результат. „Рено“ будет недостаточно 8-го места в Кубке конструкторов», — приводит слова Хюлькенберга Auto Motor und Sport.

После 16 этапов чемпионата у «Рено», находящегося на 8-м месте в общем зачёте, 42 очка. Команда из Энстоуна наступает на пятки «Хаасу», в активе которого 43 очка.