Хюлькенберг — о Сайнсе: молодой, дикий и быстрый

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от нового партнёра по команде Карлоса Сайнса. По признанию немца, он мало знаком с новобранцем «Рено», но несмотря на это ему удалось дать Сайнсу яркую характеристику.

«Я знаю его только по паддоку. Он очень амбициозный пилот. Он молодой, дикий и, конечно же, быстрый. Что касается меня, то я буду продолжать невозмутимо выполнять свою работу», — приводит слова Хюлькенберга Auto Motor und Sport.

Дебют Сайнса в «Рено» запланирован на Гран-при США, эта на трассе в Остине пройдёт с 20 по 22 октября.