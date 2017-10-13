Росберг: Феттелю сейчас нужно чудо, но он не сдастся

Действующий чемпион мира в Формуле-1 немец Нико Росберг считает, что его соотечественник Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», не сдастся в борьбе за титул, несмотря на то что его отставание от гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона увеличилось до 59 очков после последних трёх неудачных Гран-при.



«Феррари» всегда возвращается сильно. Себастьяну сейчас очень сложно. У Льюиса сейчас такой импульс, всё складывается в его пользу. Себастьяну нужно чудо, чтобы вернуться, но он боец, и он не сдастся. Концовка чемпионата будет интересной, так что давайте посмотрим, как он сможет с этим справиться», — цитирует Росберга BBC.