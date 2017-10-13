Лауда рассказал, как его жена спасла ему жизнь

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда рассказал, как его жена Бриджит спасла ему жизнь, кода у него возникли проблемы со здоровьем.



«Мы встречались на протяжении восьми месяцев, когда у меня возникли проблемы с почками. Я попросил своего сына пройти тест на совместимость, который позволил бы выяснить, сможет ли он пожертвовать почку. Но выяснилось, что его почка не подойдёт.



Бриджит сказала, что пройдёт тест, но я спросил её: «Зачем тебе делать тест?» Она ответила: «Потому что я хочу». Я ей сказал: «Ты никогда не пожертвуешь свою почку, потому что я болен, и я знаю тебя всего восемь месяцев, так что я никогда не пойду на это».



Она прошла тест, и её почка подошла. Около трёх месяцев она создавала одно и то же впечатление: «Я делаю это ради тебя, потому что люблю тебя». Она не испытывала никакого страха и не задавала никаких вопросов. Это был чистый порыв.



После долгих размышлений об этом мы решились И когда её отвезли в больницу, я молился, чтобы с ней ничего не случилось.



У меня есть почка, и она работает на 100%. Это фантастика.



Я женился на ней, но не из-за того, что она пожертвовала мне почку, а потому что она была подходящей женщиной. А потом у нас родились близнецы — Макс и Миа. Мне действительно повезло, что всё так произошло», — цитирует Лауду F1i.