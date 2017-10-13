Алонсо не согласен с тем, что выбирал неправильные команды

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал высказывания о том, что он часто в своей карьере выбирал неправильные команды. Испанец не согласен с этой точкой зрения и отмечает, что многие годы он боролся за титул и подиумы.

«Я думаю, что за каждым моим решением в прошлом что-то стояло. Я слышал и читал много мнений о том, что я выбирал неправильные команды, но я склонен с этим не согласиться. Я в Формуле-1 уже много лет и большую часть времени боролся за победы и подиумы, так что мне везло.

Я пилотировал в составе «Рено», «Макларен-Мерседес», «Феррари», «Макларен-Хонда». Сейчас многие делают вид, что у них есть магические шары, и говорят о прежних победах «Ред Булл», но когда-то это был просто напиток.

Сейчас «Мерседес» побеждает, но в первый сезон Хэмилтона у них были трудности, то же самое можно сказать и о временах возвращения Шумахера. Тогда «Мерседес» не был на нынешнем уровне. Всё это сложно, и это никогда нельзя спланировать заранее", — цитирует испанца GPUpdate.