Хартли: никогда не оставлял мечты детства выступить в Формуле-1

Пилот Брэндон Хартли, который получил возможность выступить на Гран-при США в составе «Торо Россо», прокомментировал это событие, выразив благодарность «Ред Булл».

«Это невероятное чувство. Такая возможность стала для меня сюрпризом. Но я никогда не оставлял мечты детства выступить в Формуле-1. Я вырос и значительно прогрессировал с тех пор, как был резервным пилотом „Ред Булл“ и „Торо Россо“. Сложные годы, через которые мне пришлось пройти, сделали меня ещё сильнее.

Хочу выразить огромную благодарность «Ред Булл» за предоставленную возможность, а также «Порше», которые позволили мне выступить за пределами WEC. Трасса в Остине из тех, от которых я получаю удовольствие и на которой я выступал совсем недавно. Я не хочу создавать какие-то завышенные ожидания от дебюта в Формуле-1, но я чувствую, что я готов к нему", — приводит слова Хартли пресс-служба «Торо Россо».