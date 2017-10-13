Пилот «Рено»Карлос Сайнс поделился ожиданиями от дебютной гонке в составе новой команды, а также рассказал, что думает о предстоящем этапе в США.

«Я в восторге от того, что я присоединился к команде. Перед этапом в Остине нас ждёт много работы. Мне нужно многое узнать и познакомиться со многими людьми. Я сделаю всё возможное, чтобы как можно скорее обрести темп. Знаю, что адаптация может занять некоторое время, но уверен, что справлюсь с этим.

Сейчас главная задача разобраться с машиной и познакомиться с людьми. Это большой вызов, но он мотивирует меня. Нам осталось совершить последний рывок в сезоне и мне нужно понять, где находится предел болида. Приятно видеть как люди работают в Энстоуне, чтобы вернуть команду в топ. Они могут быть уверены, что я приложу все усилия ради помощи команде.

Что касается непосредственно этапа в США, там один из моих любимых автодромов. В Остине я провёл одну из лучших гонок, финишировав на шестом месте. Я еду туда с уверенностью и пониманием того, как быть быстрым в Остине. Мне просто необходимо адаптироваться к машине и к работе инженеров", — приводит слова Сайнса пресс-служба «Рено».