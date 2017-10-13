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Хюлькенберг: сделаю всё возможное, чтобы помочь Сайнсу освоиться в «Рено»

13 октября 2017, пятница. 23:27 Авто

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от предстоящего этапа в США, а также рассказал, что думает о партнёрстве с Карлосом Сайнсом.

«Остин — классное место, мне очень нравится быть в Техасе. Мне нравится эта трасса, и среди всех недавно построенных автодромов этот стоит особняком. Он великолепен и включает в себя множество классных комбинаций поворотов. Первый сектор напоминает мне Сильверстоун. Здесь важно найти хороший баланс, иначе могут быть проблемы. Это требовательная трасса, но, несмотря ни на что, тут очень здорово.

Что касается этапа в Японии, то это был сложный уик-энд. Гонка шла хорошо, но я усложнил себе жизнь, слишком широко войдя во второй поворот. Я сделал поздний пит-стоп и выехал за Массой и двумя «Хаасами». Я воспользовался DRS, но крыло не закрылось. Неисправность невозможно было устранить, и мне пришлось сойти. Я бы мог финишировать восьмым, но таковы гонки. Нужно двигаться вперёд и набирать очки в Остине.

Сайнс? Я жду начала партнёрства с ним. Нам нужно вместе хорошо завершить чемпионат, чтобы помочь команде. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь ему освоиться. Но он способный пилот с ярким будущим. Он показал, что он умеет. И я надеюсь, что в Остине начнётся наше успешное сотрудничество», — приводит слова немца пресс-служба «Рено».

Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при США
Новости. Авто
13 октября 2017, пятница
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