Абитебуль: приход Сайнса поможет подготовиться к следующему сезону

Глава «Рено» Сириль Абитебуль рассказал о важности прихода в команду Карлоса Сайнса еще до завершения текущего чемпионата, а также отметил, что невзирая на недавние неудачи, в «Рено» намереваются продолжить борьбу за пятое место в Кубке Конструкторов.

«Хочу начать с упоминания о приходе Карлоса в команду. Мы благодарны Джолиону Палмеру за усилия, которые он прилагал на протяжении двух последних лет. Он тяжело работал, чтобы помочь команде и мы всегда будем ценить его профессионализм и преданность. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем.

В то же время мы приветствуем Сайнса и ждём начала работы с ним. Его приход важен как для завершения сезона так и для подготовки к следующему чемпионату. Эти четыре гонки дают нам преимущество. Ээто своеобразный переходный период, который поможет Карлосу.

Что касается этапа в США, то он будет важным для нас. Мы остаёмся в борьбе за пятое место, хотя мы чрезвычайно разочарованы тем, что не сумели набрать очки в двух гонках кряду, что дало преимущество нашим конкурентам. Мы потеряли очки из-за проблем с надёжностью и мы не должны допустить этого в Остине.

Хочу сказать, приятно было видеть успех «Ред Булл» в Малайзии. Это демонстрирует, что работа над двигателем идёт в правильном направлении и мы сделали ещё один шаг на пути к возвращению на топ-уровень", — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».