Ландо Норрис может стать третьим пилотом «Макларена» в сезоне-2018

Руководитель «Макларена» Эрик Булье подчеркнул, что в следующем сезоне команда готова пойти на замену третьего пилота и заменить Дженсона Баттона на Ландо Норриса, выступающего в Формуле-3 при поддержке британской команды…



«Я думаю, Дженсон хотел бы выступать в гонках. Мы не можем предложить ему этого, а если так — то нам нужен новый третий пилот. Ландо Норрис мог бы стать хорошим вариантом, если он сможет победить в Формуле-3, и у него будет достаточно баллов для получения суперлицензии», — цитирует Булье Motorsport-Total.