Бергер: Феттель не должен чувствовать себя проигравшим

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер, возглавляющий ныне серию DTM, считает, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель не должен чувствовать себя проигравшим в нынешнем сезоне.



«Феттель не должен чувствовать себя проигравшим в 2017 году. «Феррари» совершила огромный рывок по сравнению с прошлым сезоном, оказав на «Мерседес» большее давление, чем ожидалось. Они на правильном пути. В 2018 году нас ожидает потрясающий поединок между двумя четырёхкратными чемпионами мира — Феттелем и Хэмилтоном», — цитирует Бергера Auto Bild.