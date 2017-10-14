Пилот «Феррари» Себастьян Феттель приехал на финал сезона DTM в Хоккенхайме. Фотографию четырёхкратного чемпиона мира опубликовала «Ауди» в своём официальном «твиттере». Стоит отметить, что в этот уик-энд на Хоккенхайме пройдёт этап чемпионата Audi-TT-Cup, в котором принимает участие младший брат Феттеля — Фабиан.



За один этап до конца сезона в DTM лидерство в чемпионате удерживает Маттиас Экстрём, его основной преследователь Рене Раст отстаёт от шведского гонщика на 21 очко. В первенстве автопроизводителей первую строчку удерживает «Ауди», «Мерседес» участвует в борьбе только формально, уступая уже 166 очков.