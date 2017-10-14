Европейская Ф3: Норрис выиграл титул, Эрикссон — гонку

Тест-пилот «Макларена» Ландо Норрис стал чемпионом Европейской Формулы-3. В предпоследней гонке сезона на немецком автодроме «Хоккенхайм» Норрис финишировал на второй позиции, что позволило ему досрочно оформить титул. Выиграл гонку брат пилота «Заубера» Маркуса Эрикссона — Джоэль.



Главный преследователь Норриса Максимилиан Гюнтер финишировал только на десятой позиции. Для того чтобы продолжать борьбу за титул, Гюнтеру было необходимо выигрывать гонку, однако сначала немец провалил квалификацию, заняв только 12-ю строчку протокола, а после и в гонке ничем выдающимся не отметился. Россиянин Никита Мазепин финишировал на шестом месте, а сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик замкнул очковую зону на восьмой строчке.