Бергер: Ауэр проводит сильные гонки, у него нет никаких проблем

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер, возглавляющий ныне серию DTM, подчеркнул, что его племянник Лукас Ауэр проводит очень сильные гонки в немецкой кузовной серии. Бергер добавил, что главная цель Лукаса — получить как можно больше опыта за время выступлений за «Мерседес» в DTM.



«Я вижу его сильные гонки, у него нет никаких проблем. Перспективы в Формуле-1? У Лукаса трёхлетний контракт с «Мерседесом» в DTM, он закончится в конце 2018 года, за это время Ауэру нужно получить как можно больше опыта», — цитирует Бергера Bild.