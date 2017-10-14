Тото Вольф: нам не принципиально, из какой страны гонщик, важнее его скорость

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что руководству концерна не принципиально, чтобы за рулём болидов немецкой команды выступали гонщики из Германии. Вольф отметил, что скорость пилота играет большую роль, чем национальность. В данный момент в команде выступают гонщики из Великобритании (Льюис Хэмилтон) и Финляндии (Валттери Боттас).



«Мы международная компания, поэтому мы не стремимся посадить за руль наших болидов немецких пилотов. Нам нужен самый быстрый гонщик. Моя мечта заключается в том, что «Серебряные стрелы» находятся впереди «Феррари», — цитирует Вольфа Bild.