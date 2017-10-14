Хорнер: сход Феттеля убил надежды на захватывающую концовку сезона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что сход пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля в Японии стал убийственным ударом по его шансам на чемпионство.



«Очевидно, что «Феррари» не повезло. Но мне особенно жаль Себастьяна, потому что это убийственный удар для его чемпионата и болельщиков. Похоже, у нас не будет захватывающей концовки чемпионата, какую мы могли ожидать в летнем перерыве.



Сложно судить извне, как на эти неудачи отреагирует «Феррари». Ф-1 — техничный спорт, автомобили очень сложны, всё может складываться не лучшим образом, мы могли это видеть по ситуации с двигателями у нас в этом году. Различные команды справляются по-разному. Наверное, не мне судить, как отреагирует «Феррари», — цитирует Хорнера Motorsport.