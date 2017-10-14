Р. Браун: «Форс Индия» демонстрирует впечатляющие результаты

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высоко оценил конкурентоспособность «Форс Индия» в текущем сезоне.



«Команда из Сильверстоуна в значительной мере гарантировала себе четвёртое место в Кубке конструкторов во втором сезоне подряд. Это впечатляющее достижение. Я должен поздравить их. Они показали, что хорошая организация и эффективное использование доступных ресурсов могут привести к впечатляющим результатом.



Гран-при Японии был 13-й гонкой, в которой оба пилота команды набрали очки. Дуэт Окон — Перес является мощной комбинацией. Высокий уровень конкуренции помогает выявлять лучшее в них обоих. Кроме того, просто здорово наблюдать, как развивается борьба между ними каждый уик-энд», — цитирует Брауна F1i.