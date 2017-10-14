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Тильке: реконструировать Moscow Raceway под Ф-1 вполне возможно

14 октября 2017, суббота. 21:23 Авто

Известный архитектор автодромов Герман Тильке поделился своим мнением относительно того, что нужно трассе Moscow Raceway, чтобы заполучить этап Формулы-1.

« В первую очередь им нужен контракт! А уже после него можно заниматься перестройкой. Сама трасса в порядке, но инфраструктуру, конечно, пришлось бы обновить. Сносить ничего не надо — просто реконструировать то, что уже есть. Это вполне возможно.

Автодром хорошо работает, нравится гонщикам. Я и сам один раз гонялся здесь в экипаже с Рустемом Терегуловым на «Ламборгини» – было весело! Когда я общаюсь с пилотами DTM, а это высокопрофессиональные гонщики, то они говорят, что это очень интересная трасса», — передаёт слова Тильке корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

«Мелкие вещи помогут обгонам». Тильке – об обгонах в Сочи и новых проектах
Главный архитектор Формулы-1 – о прелести Moscow Raceway, возможных изменениях в Сочи и новом проекте в Санкт-Петербурге.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Moscow Raceway
Новости. Авто
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