Организаторы «Дакара» встретились с российскими участниками ралли-рейдов

В рамках Russian Motorsport Forum представители компании ASO (организаторы марафона «Дакар») провели встречи с российскими участниками ралли-рейдовых соревнований, а также с руководством Российской автомобильной федерации.



«У российских гонщиков есть славная история участия в «Дакаре». И мы понимаем, что существует некая нехватка информации о всех подробностях ралли-рейда. Это главная причина, почему я сейчас здесь. Это причина, почему нам необходимо добиться прогресса в отношении участников «Дакара» из России. Важно улучшить наше франко-российское общение, преодолеть все языковые барьеры», — отметил глава департамента по работе с участниками Dakar Rally Ксавье Гавори.



Гавори получил возможность из первых уст узнать, почему же за последние годы резко сократилось количество российских участников «Дакара». Общение с представителями команд «КАМАЗ-мастер», «Газ Рейд Спорт», Suprotec Racing, а также с «частниками» дало неожиданный результат. Финансовые сложности, безусловно, имеют серьезное влияние, но, как выяснилось, есть и ещё один важный аспект. Со стороны спортсменов существует серьёзное недопонимание технических требований. Для «дакаровских экипажей» они далеко не во всём совпадают с теми, что используются в Кубке мира по ралли-рейдам. То есть участникам этих двух соревнований, по сути, нужно построить две разные машины, что, конечно, очень затратно.