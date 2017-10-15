Сьюзи Вольф: следующие несколько трасс больше подходят «Феррари»

Сьюзи Вольф, некогда выступавшая в «Уильямсе» в качестве тест-пилота, поделилась ожиданиями от предстоящих этапов чемпионата Формулы-1, отметив, что у «Феррари» всё ещё есть шансы на титул.

«Льюис в этом году очень расслаблен, и вы можете видеть, какое он получает удовольствие, соревнуясь с „Феррари“. В минувшие годы он всегда вёл борьбу с партнёром по команде, что гораздо сложнее. Сейчас он находится в своей лучшей форме.

Феттелю же просто не очень везёт. У «Феррари» очень быстрая машина, и я вижу, что борьба за титул всё ещё идёт. Дальше будет очень интересно, так как несколько следующих трасс больше подходят «Феррари». Всё происходит не так, как в прошлом году, нас ждёт серьёзная борьба», — приводит слова Вольф F1Today.