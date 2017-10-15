«Тойота» выиграла гонку WEC в Фудзи, Русинов — 6-й в LMP2

В японском Фудзи завершился очередной этап чемпионата WEC. В тяжелейших погодных условиях победу в гонке одержал экипаж «Тойоты» в составе Буэми/Дэвидсон/Накадзима. Второе место для «Тойоты» добыл экипаж Лопес/Кобаяси/Конвей.

Тройку лидеров замкнул «Порше» с Нилом Джани, Ником Тэнди и Андре Лоттерером. Брэндон Хартли и его экипаж «Порше» финишировал четвёртым.

Экипаж Романа Русинова показал шестое время в классе LMP2, команда Петрова стала седьмой в этом же классе.

WEC. Япония. «6 часов Фудзи»

1. Буэми/Дэвидсон/Накадзима (Toyota Gazoo Racing)

2. Кобаяси/Конвей/Лопес (Toyota Gazoo Racing)

3. Яни/Лоттерер/Тэнди (Porsche LMP Team)

4. Бернхардт/Бамбер/Хартли (Porsche LMP Team)

5. (LMP2 -1). Каналь/Прост/Сенна (Vaillante Rebellion)

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10. (LMP2 -6) Русинов/Тирье/Россите (G-Drive Racing)

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13. (LMP2 -7) Петров/Труммер/Гонсалес (CEFC Manor TRS Racing)