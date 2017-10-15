Хасегава: «Хонда» будет ощущать меньше давления в партнёрстве с «Торо Россо»

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава намекнул, что уход от партнёрства с «Маклареном» и сотрудничество с «Торо Россо» в некоторой степени облегчит психологическую составляющую пребывание японского производителя в Формуле-1.

«Возможно, я буду чувствовать меньше давления извне, но изнутри для меня всё останется по-прежнему. Нам нужно доказать в следующем году, что мы можем работать лучше. Мы уже начали подготовку к следующему сезону. Что касается „Торо Россо“, то с ними приятно работать и они в восторге от нашего сотрудничества, впрочем, как и мы», — приводит слова Хасегавы F1i.