Лоренсо: Зарко будто играет в PlayStation

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо раскритиковал Жоанна Зарко после финиша Гран-при Японии.



«У нас раньше случались контакты. Жоанн всегда обгоняет агрессивно, и это переходит границы! Создаётся ощущение, что он играет в PLayStation. Ему всё равно — он занимает чужую траекторию, будто перед ним никого. Он не понимает, что он не прав. Мы поговорили после финиша, и он не признал вины. Обсужу это с комиссией по безопасности, такое поведение может иметь последствия в будущем», — цитирует Лоренсо Autosport.