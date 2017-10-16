Отец Хартли: надеюсь, Брендон задержится в Ф-1 как минимум на пять лет

Брайан Хартли, отец Брендона Хартли надеется, что его сын задержится в Формуле-1 как минимум на пять лет. Брендон Хартли заменит Пьера Гасли в составе «Торо Россо» на Гран-при США.



«Я очень горд. Это потрясающе! Любой отец, увлечённый автоспортом, хотел бы оказаться на моём месте. Всё было решено за пару дней. Переговоры велись за закрытыми дверями, поэтому до конца не было понятно, что происходит. Надеюсь, Брендон задержится в Формуле-1 как минимум на пять лет. В США ему нужно попросту доехать до финиша. Любой результат для него будет хорошим, учитывая отсутствие тестов. Наверное, кроме последнего места в квалификации», — цитирует Хартли-старшего Autosport.