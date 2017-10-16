Экклстоун: новые боссы Ф-1 не хотят видеть меня на гонках

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, что он теперь не является желанным гостем в паддоке Ф-1, хотя напрямую новые владельцы серии из Liberty Media ему об этом и не сказали. Последней гонкой Формулы-1, которую посетил британец, стал Гран-при Австрии.



«Чейз (Кэри) отправил мне послание через одну сотрудницу офиса, которая должна была сказать, что у них не так много свободных помещений на трассах, только те, что им предоставляет промоутер Гран-при. Так как руководителей Ф-1 сейчас трое, используются все три офиса. Поэтому они не хотят, чтобы я приезжал на гонки», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.