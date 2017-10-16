Окон: думаю, «Форс Индия» будет сильна в оставшихся гонках

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон дал комментарий к предстоящему Гран-при США.



«Я думаю, что всем нравится Остин. Это весёлый город, я наслаждался своей первой гонкой там в прошлом году. Несмотря на то что ты должен сосредоточиться на гонке, ты остаёшься в городе и можешь прочувствовать его атмосферу.



Пилотирование в Остине приносит удовлетворение, потому что на этой трассе много различных типов поворотов. Скоростная секция напоминает «Сильверстоун», также есть длинные прямые, как в Монце, а в конце круга имеется узкая извилистая секция. Также особенностью трассы является необычный первый поворот. Поскольку он идёт в гору, можно тормозить очень поздно, также есть несколько различных траекторий для прохождения этого поворота. В Остине нелегко обгонять, но первый поворот может дать приличную возможность для обгона.

Кажется, что мы сделали большой шаг вперёд в последнее время, и я считаю, что мы будем сильны во всех оставшихся гонках», — цитирует Окона пресс-служба «Форс Индия».