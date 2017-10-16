Шины «ультрасофт» в Остине получат розовую маркировку

Шины «ультрасофт», которые «Пирелли» привезёт на Гран-при США, будут маркированы ободками розового цвета, а не фиолетового, как обычно. Это связано с тем, что этот октябрь в США объявлен месяцем «осведомлённости о раке молочной железы». Цветовой маркировкой «Пирелли» подчеркнёт партнёрство Ф-1 с Фондом рака молочной железы, основанным Сюзан Комен. С подачи этого фонда международным символом организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы, стала розовая лента.



После гонки в Остине шины «суперсофт» вновь будут маркироваться фиолетовым ободком.



«Ультрасофт» будет впервые использоваться в Остине, но будет доступен с розовой маркировкой, чтобы подчеркнуть блестящую работу фонда Сьюзан Комен», — отметил босс «Пирелли» Марио Изола, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе.

«Ультрасофт» с розовыми ободками Фото : Pirelli