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Источник: Хартли заменит Квята в составе «Торо Россо» после Гран-при США

16 октября 2017, понедельник. 18:11 Авто

Гран-при США может стать последней гонкой в текущем сезоне для Даниила Квята, сообщает итальянская редакция Motorsport со ссылкой на свои источники. В «Торо Россо» всерьёз рассматривают возможность оставить в составе до конца сезона новозеландского гонщика Брендона Хартли, который дебютирует в гонках Формулы-1 по ходу Гран-при США, заменяя Пьера Гасли. Гасли вернётся за руль болида Формулы-1 уже в Мексике, а место Квята в команде займёт Хартли.

Помимо этого Хартли рассматривается командой как основной кандидат на место в коллективе в следующем сезоне. Решение о будущем Квята руководство «Ред Булл» примет зимой, причём Квят находится лишь на третьей строчке в списке кандидатов на место в команде, после Гасли и Хартли.

«Торо Россо» назвал напарника Квята в США. Выбор очень странный
Вместе с Даниилом Квятом на Гран-при США выступит Брендон Хартли. Решение нелогичное, а для Квята — так себе.
Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Брендон Хартли Даниил Квят контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
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