«Астон Мартин» наняла бывших сотрудников «Феррари»

Компания «Астон Мартин» начала нанимать персонал с опытом работы в Формуле-1, включая нескольких экс-сотрудников «Феррари», сообщает Autosport. Таким образом, «Астон Мартин» продолжает оценивать перспективы прихода в серию в качестве поставщика двигателей с 2021 года. В следующем сезоне компания станет титульным спонсором команды «Ред Булл».



«Уверен, мы обладаем достаточными техническими возможностями. Несколько специалистов пришли к нам из «Феррари». У нас достаточно знаний и умений, чтобы начать разработку двигателя Формулы-1. У нас интересная смесь технических возможностей — наши специалисты имеют опыт как в Формуле-1, так и в производстве дорожных автомобилей. Главный вопрос — будут ли для нас приемлемы ограничения на расходы. В этом заключается главная разница между такой маленькой компанией, как наша, и «Рено» или «Мерседесом», — рассказал генеральный директор «Астон Мартин» Энди Палмер.