Райкконен: «Феррари» по силам выиграть любую гонку из четырёх оставшихся

Пилот «Феррари» Кими Райкконен подчеркнул, что команде по силам выиграть любую из четырёх оставшихся гонок в сезоне.



«Нам по силам выиграть любую гонку из четырёх оставшихся, если мы всё сделаем так, как надо. Сложно сказать точнее, трассы отличаются друг от друга. Каждый уик-энд мы начинаем с нуля, делаем всё возможное, чтобы избежать ошибок. Кубок конструкторов? Я не знаю, что будет дальше, никто не знает. Но мы будем бороться до последнего круга последней гонки сезона, а после посмотрим, где именно мы закончим чемпионат. Последние гонки нельзя назвать хорошими для нас, но у нас есть скорость», — цитирует Райкконена Autosport.