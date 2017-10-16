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Райкконен: «Феррари» по силам выиграть любую гонку из четырёх оставшихся

16 октября 2017, понедельник. 19:52 Авто

Пилот «Феррари» Кими Райкконен подчеркнул, что команде по силам выиграть любую из четырёх оставшихся гонок в сезоне.

«Нам по силам выиграть любую гонку из четырёх оставшихся, если мы всё сделаем так, как надо. Сложно сказать точнее, трассы отличаются друг от друга. Каждый уик-энд мы начинаем с нуля, делаем всё возможное, чтобы избежать ошибок. Кубок конструкторов? Я не знаю, что будет дальше, никто не знает. Но мы будем бороться до последнего круга последней гонки сезона, а после посмотрим, где именно мы закончим чемпионат. Последние гонки нельзя назвать хорошими для нас, но у нас есть скорость», — цитирует Райкконена Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Кими Райкконен
Новости. Авто
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