Вилли Вебер: жаль, что болельщики ничего не знают о состоянии здоровья Михаэля

Бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер считает, что семья семикратного чемпиона мира поступает неправильно, скрывая правду о состоянии здоровья спортсмена. В декабре исполнится четыре года с инцидента на горнолыжном курорте Мерибель, в котором Шумахер получил тяжёлую травму головы.



«Очень жаль, что болельщики ничего не знают о состоянии здоровья Михаэля. Иногда я спрашиваю себя — а почему его семья ничего не говорит об этом, не говорит правду? Нито не знает ничего о состоянии Михаэля. Это странная ситуация», — цитирует Вебера TZ.