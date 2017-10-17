Алонсо: жду хорошей атмосферы в Остине

Пилот «Макларена»Фернандо Алонсо поделился своим мнением о трассе в Остине, где с 20 по 22 октября пройдёт следующий этап чемпионата Формулы-1.



«После разочарования в последних гонках, в которых мы не смогли продемонстрировать прогресс, мы по крайней мере знаем, на что способна наша машина. Я очень рад вернуться в США. В этом году я отлично провёл время в кругах Инди-500, я прекрасно знаю, насколько здесь болельщики страстно и восторженно поддерживают гонщиков. Так что я жду хорошей атмосферы на этапе в Остине.



Трасса в Остине действительно интересная для гонок, здесь каждый сектор разительно отличается от другого. Сложно достичь идеального компромисса с настройками, это делает задачу на этом этапе уникальной. Трасса шире, чем большинство автодромов в календаре чемпионата, здесь много возможностей для обгона и, я надеюсь, что это поможет нам в воскресенье», — цитирует Алонсо пресс-служба «Макларена».