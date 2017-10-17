«Макларен» не планирует выступать в гонке «Инди 500» в следующем году

Глава «Макларена» Зак Браун дал понять, что в следующем году команда не планирует быть вовлечённой в участие в гонке серии IndyCar «500 миль Индианаполиса». Вместе с тем, функционер не исключил, что в дальнейшем не исключает и полноценного участия команды в престижной заокеанской серии.

«Никогда не говори никогда, но в следующем году скорее мы не выступим в Индианаполисе, чем наоборот. Мы хотим вернуться в IndyCar не просто ради возвращения, нам нужно туда возвращаться с шансами на победу. Сегодня же мы слишком сосредоточенны на Формуле-1 и на том, что в следующем году у Фернандо в Монако будет конкурентоспособная машина.

Что касается нашего полноценного участия в IndyCar, то сейчас мы фокусируемся на Формуле-1. Мы надеемся уже со следующего года вернуться на победный путь. Мы продолжим оценивать сотрудничество с Andretti Autosport, которое у нас было в «Инди 500» в этом году, но мы не можем переключиться так быстро.

США отличный маркетинговый рынок, но создание собственного проекта займёт несколько лет. У нас есть желание появиться в серии через несколько лет", — приводит слова Брауна The Drive.