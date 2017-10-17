Хасегава: не всем в «Хонде» нравилось отношение Алонсо

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава рассказал, как сложились отношения японского производители и его лично с пилотом «Макларена» Фернандо Алонсо.

«Алонсо всегда давил на меня. Если машина работала плохо, он всегда мог ко мне прийти и сказать это. Он хороший человек, и не думаю, что ему нравилось критиковать меня. В конце концов, он просто хотел, чтобы всё работало исправно и обязан был критиковать нас. Потому я так расстроен.

Алонсо не играл в политику, критикуя нас. Он делал это, потому что не был удовлетворён ходом машины. Очевидно, что не всем в «Хонде» нравилось его отношение. Но для меня это не было проблемой, я был расстроен, что не смог ему дать нужный двигатель. Когда нет результата, нет и гармонии. С профессиональной точки зрения было много проблем. Алонсо всегда был недоволен и в таких условиях сложно выстроить взаимоотношения.

Но он делал свою работу как профессионал. В конце концов, пилоты очень эмоциональны, и их можно понять, когда они себя ведут таким образом. Если бы я мог дать Фернандо лучшую машину, было бы его поведение таким? Наверное, нет, потому мы не должны жаловаться на это", — приводит слова Хасегавы El Confidencial.