Хэмилтон выбрал 9 комплектов «ультрасофта» на ГП Мексики, Феттель — 7

«Пирелли» представил выбор комплектов резины, сделанный командами на Гран-при Мексики. Как и в случае с грядущим Гран-при США, предпочтение было отдано мягким составам. «Мерседес» привезёт в Мексику по 9 комплектов «ультрасофта».

В то же время «Феррари» возьмёт с собой на следующий этап по 7 комплектов того же состава. В «Уильямсе», «Торо Россо», «Макларене» приняли решение привезти по 10 комплектов «ультрасофта» для каждого из пилотов.

18-й этап чемпионата, Гран-при Мексики, состоится с 27 по 29 октября.